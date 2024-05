Festa della mamma, Meloni sui social: Auguri a tutte le mamme

(Agenzia Vista) Roma, 12 maggio 2024 "Forti, determinate, coraggiose, comprensive, amorevoli, in una parola insostituibili. Grazie alla mia mamma, grazie a tutte le mamme. Buona festa a tutte", le parole del Presidente del Consiglio Meloni in un video postato sui social in occasione della festa della mamma. / Fb Giorgia Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev