Transizione ecologica, Pompei (Deloitte): "Coniugare sostenibilità e competitività delle imprese"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 23 ottobre 2023 "L'evento di oggi si innesta nella collaborazione che va avanti già da alcuni tra Confiduestria e Deloite, partita con il G8 e G20 del 2021 e con la Cop26 e anche in vista con il prossimo G8. Ci concentriamo sul tema strategico del cambiamento climatico e della transizione ecologica ed energetica, un tema sul tavolo di istituzioni, governi e imprese. Lo scopo è quello di coniugare la sostenibilità con la sostenibilità delle imprese. Con la nostra ricerca abbiamo messo in luce quali sono gli ostacoli ma anche i fattori abilitanti di questo percorso.Tra questi: investimenti in infrastrutture, snellimento dei processi burocratici, promozione delle tecnologie green e la creazione di filiere italiane" lo ha detto Fabio Pompei, Ceo di Deloitte, a margine della conferenza di Deloitte e Confindustria in cui viene presentato lo studio "La competitività nelle tecnologie verdi, una nuova politica industriale per le imprese italiane", incentrato sugli ostacoli della transizione ecologica per le imprese e le richieste delle imprese stesse alle istituzioni in questo senso. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev