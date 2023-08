Sospensiva salario minimo, Schlein: La destra fugge, ma non si può scappare dalla realtà

(Agenzia Vista) Roma, 03 agosto 2023 "Messa di fronte a una proposta unitaria delle opposizioni, la destra fugge. Ma almeno abbiamo fermato il vostro proposito di votare l'emendamento soppressivo per cancellare questa nostra proposta. Purtroppo per voi, però, dalla realtà non si può fuggire, dai 3 milioni e mezzo di lavoratrici e lavoratori che secondo l'Istat sono poveri anche se lavorano. Non si può scappare", le parole di Elly Schlein alla Camera sulla sospensiva per il salario minimo. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev