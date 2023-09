Renzi "Al campo largo chiedo di mettete per iscritto che servono i 37 miliardi del Mes sanitario"

(Agenzia Vista) Roma, 17 settembre 2023 "Noi abbiamo un problema enorme, mancano 65 mila sanitari e ha fatto bene Schillaci a chiedere 4,5 miliardi. Io ho un messaggio al campo largo - faccio fatica a chiamare sinistra una roba in cui c'è Conte - io dico: sulla sanità ci stiamo. Siamo pronti a lavorare insieme sulla sanità mettete per iscritto che servono i 37 miliardi del Mes sanitario, e così tagliamo le liste d'attesa. Caro Conte rispondi sì o no, e così a Schlein: dite sì o no. Caro Pd la fai una battaglia per avere i 37 miliardi per avere i soldi per la sanità?". Lo ha detto Matteo Renzi, leader di Iv, intervenendo alla festa nazionale di Iv in corso a Santa Marinella. Fonte video: Iv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev