Europee, Sandro Ruotolo (Pd): “Sognavo di fare l’astronauta ma ho fatto il giornalista per 50 anni”

(Agenzia Vista) Roma, 13 maggio 2024 “Quale lavoro sognavo di fare da bambino? L'astronauta. Noi siamo la generazione di Gagarin e Laika. Poi sono rimasto coinvolto nella coda del 68, il movimento studentesco e ho avuto la fortuna di fare un giornalino di quartiere sulla Tiburtina, a Roma, per il collettivo del Manifesto.” Nell’ultima intervista di 'Personale è Politico', il format del Partito democratico realizzato per conoscere meglio i candidati e le candidate alle elezioni europee, Sandro Ruotolo ha raccontato di come è iniziata la sua carriera nel giornalismo: “Dal giornalino di quartiere mi hanno chiamato in redazione al Manifesto. Ho iniziato nel 74, siamo nel 2024 quindi ho fatto 50 anni di giornalismo.” Sandro Ruotolo è candidato nelle liste del Pd per le prossime elezioni europee dell’8 e 9 giugno nella circoscrizione Sud. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev