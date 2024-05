Completato il restauro del cortile interno di Montecitorio, ecco le immagini

(Agenzia Vista) Roma, 13 maggio 2024 Le immagini alla fine del lavoro di restauro del cortile di palazzo Montecitorio. Il pubblico lo potrà ammirare già da sabato 18 maggio, data dell'edizione speciale di Montecitorio a Porte Aperte, in occasione della Notte dei musei. Il cortile, di antica fondazione berniniana, poi plasmato dall'architetto Ernesto Basile, era stato interamente riqualificato, l'ultima volta, nel 1967. Da allora sono stati realizzati solo interventi di messa in sicurezza e piccole manutenzioni. Il restauro completato oggi, basato su ricerche documentali e sulle risultanze delle indagini stratigrafiche, ha avuto come intento quello di riportare pienamente alla luce l’immagine e l’aspetto che Basile aveva ideato, attraverso: il recupero degli intonaci, alcune opere di consolidamento, il ripristino di parti mancanti, azioni profonde di pulitura per restituire, in particolare, balaustre, scalinate e decorazioni al loro aspetto originario. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev