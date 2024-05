Segre: "Inaspettata questa ondata di antisemitismo, ebrei continuano a esistere nonostante tutto"

(Agenzia Vista) Milano, 13 maggio 2024 Sul palco dell’evento dell’Osservatorio per la Sicurezza contro gli Atti Discriminatori, al Memoriale della Shoah a Milano, Lilana Segre ha spiegato: “L’ho studiata la storia millenaria dietro agli ebrei, ma non mi aspettavo assolutamente questa ondata di antisemitismo. Nonostante i millenni, i secoli la Shoah e tutto quello che possiamo raccontare, non si sa se per una forza divina, umana, filosofica, etica, nell’indifferenza generale questo popolo continua a esistere”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev