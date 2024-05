Mattarella: Mi piacerebbe saper recitare, ma non lo so fare

(Agenzia Vista) Roma, 13 maggio 2024 "Io non so cosa darei per saper recitare, ma non sono capace. Però so ascoltare e andare a teatro", le parole di Mattarella incontrando al Quirinale un gruppo di ragazzi di Nisida. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev