Mattarella ai giovani Alfieri: "Siete testimoni di solidarietà"

(Agenzia Vista) Roma, 13 maggio 2024 "È, per me, un vero piacere accogliervi qui perché, come ha appena detto Federica Mango - che ringrazio molto -, siete testimoni di impegni positivi, di solidarietà. “Testimoni”. Perché espressione di generosità, di amicizia, di passione sociale, di impegno civile; atteggiamenti che per fortuna sono diffusi tra i nostri ragazzi. Le esperienze di cui siete protagonisti, infatti, non sono eccezioni. Testimoniate una realtà di comportamenti esemplari molto vasta", le parole del Presidente Mattarella, alla cerimonia per la consegna dei 29 Attestati d’onore di “Alfiere della Repubblica”. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev