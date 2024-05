Lollobrigida: "Governo vuole rimettere al centro qualità dell'agricoltura in Eu e nel mondo"

(Agenzia Vista) Milano, 14 maggio 2024 Intervenuto a margine dell’evento “Il giorno de La Verità”, alla Fondazione Catella a Milano, il ministro dell’Agricoltura Lollobrigida ha parlato delle politiche portate avanti, per il settore agricolo dal Governo Meloni in Europa: “Stiamo portando avanti la tutela dell’Italia come Nazione fondatrice dell’Unione Europea, come protagonista di quelle che sono state le scelte che hanno reso l’Europa un fatto politico e non solo un fatto geografico, ma molte di quelle scelte che i padri fondatori avevano inserito nel ’57 nei trattati di Roma si sono perse e allora l’Italia ha oggi, con il Governo Meloni, la volontà di rimettere al centro la qualità come elemento portate della nostra agricoltura, della nostra produzione in termini europei e un rafforzamento sui mercati mondiali”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev