Pompei (Deloitte): Facilitare dialogo tra istituzioni e imprese è nostro obiettivo

EMBED





(Agenzia Vista) Bruxelles, 06 luglio 2023 "Noi ci siamo posti come obiettivo e lo consideriamo in realtà quasi un nostro dovere, una nostra responsabilità, quella di cercare di facilitare questi momenti di confronto e questi momenti di dialogo, appunto, tra tutti gli stakeholder e in particolare quindi tra il mondo delle istituzioni e il mondo delle imprese", le parole di Fabio Pompei, Ceo di Deloitte, a margine della presentazione dell' European Economic Policy Forum a Bruxelles al Parlamento europeo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev