Naufragio Cutro, Mattarella: Cordoglio si trasformi in scelte concrete

(Agenzia Vista) Roma, 06 marzo 2023 "il cordoglio deve tradursi in scelte concrete, operative da parte di tutti, dall'Italia per la sua parte, dell'Unione Europea, tutti i Paesi che ne fanno parte. Perché questa è la risposta vera da dare a quello che è avvenuto", le parole di Mattarella a Potenza per l'inaugurazione dell'Anno Accademico. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev