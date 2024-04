Meloni: Vogliamo mandare la sinistra all'opposizione anche in Europa

(Agenzia Vista) Pescara, 28 aprile 2024 "Vogliamo fare in Europa esattamente quello che abbiamo fatto in Italia il 25 settembre del 2022 per creare una maggioranza che metta insieme le forze di centrodestra e mandare finalmente all'opposizione la sinistra anche in Europa", le parole di Giorgia Meloni alla conferenza programmatica di Fratelli d'Italia. / Youtube FdI Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev