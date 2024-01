Meloni: "Lavoro di squadra su Fondo sviluppo e coesione, in passato troppi ritardi"

EMBED





Quello sul Fondo sviluppo e coesione "è stato ed è un lavoro di squadra che coinvolge tutti i livelli istituzionali e porta a risultati concreti". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che oggi a Bologna firma con il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini l'accordo sul Fondo sviluppo e coesione (Fsc) 2021-2027, insieme al ministro Fitto. "L'Emilia-Romagna è la settimana a firmare questo accordo con il governo, la prima del 2024 - ha aggiunto la premier - e che coinvolge tutti i cittadini, e arriva al termine di un lavoro complesso e lungo che riguarda la riorganizzazione dei fondi", ha spiegato. "Sulla spese di queste risorse - e non riguarda l'Emilia-Romagna - si sono troppo spesso registrati ritardi che in alcuni casi non ha consentito di spendere quelle risorse", ha ricordato Meloni. Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev