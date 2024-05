Salvini incontra Anas e Comitato strade sicure, focus sulla sicurezza della Bari-Taranto

(Agenzia Vista) Roma, 2 maggio 2024 Si è tenuta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la riunione tra il ministro dei Trasporti Salvini, Anas (rappresentata dall’Ad Isi, dal responsabile per la Puglia Marzi) e Comitato strade sicure per la Statale 100 per discutere della sicurezza della Bari-Taranto, alla luce della manifestazione avvenuta a Mottola negli scorsi giorni. Sul tavolo l’obiettivo di aumentare la sicurezza e incrementare e velocizzare gli interventi di manutenzione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev