Tajani sul caso Ariston: "Al lavoro per risarcimento danni a imprese colpite da sanzioni russe"

(Agenzia Vista) Roma, 2 maggio 2024 “È stato convocato l’ambasciatore russo in Italia che è stato richiamato dal segretario generale Guariglia che gli ha mostrato tutte le nostre perplessità per la decisione adottata dalla Federazione russa su Ariston. Ci siamo attivati anche con l’Ue perché tutto il tema sanzioni è un tema che possiamo affrontare solo in un contesto comunitario. Stiamo lavorando per cercare di trovare una soluzione che permetta di ottenere un risarcimento del danno che subiscono le imprese che sono colpite da sanzioni russe”, ha commentato il ministro degli Esteri Tajani nel corso del suo videocollegamento al Tavolo di coordinamento sull’evoluzione della situazione economica in Russia sul tema della decisione del Governo russo di trasferire la gestione della filiale dell'azienda italiana a Gazprom. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev