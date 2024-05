Europee, Gualtieri: "Andate a votare, la nuova Europa sarà fondamentale per il nostro futuro"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 29 aprile 2024 "Queste saranno elezioni decisive. Mai come questa volta il nostro futuro dipenderà dai nuovi equilibri che si determineranno nel Parlamento Europeo. Il mio messaggio è duplice. Il primo è istituzionale. Andate a votare, perché se non si vota qualcuno decide al posto nostro e potrebbero essere persone che la pensano diversamente rispetto a noi. In secondo luogo, penso che sia fondamentale che prevalga un'Europa dello sviluppo, della crescita, della giustizia sociale e dell'ambiente. Sarà da questo che dipenderà il nostro futuro. Anche per la città di Roma. Nei miei video sui cantieri, per esempio, aggiungerò il fatto che buona parte dei fondi arrivano dal Next Generation Eu" lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, a margine della presentazione, presso Spazio Europa, la sede italiana del Parlamento Europeo, del video istituzionale per l’invito al voto, degli eventi organizzati in occasione della Giornata dell’Europa del 9 maggio e delle principali attività di comunicazione in vista delle prossime elezioni europee Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev