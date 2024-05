Sangiuliano lancia la 'Capitale dell'Arte Contemporanea': "Vogliamo creare il passato del futuro"

(Agenzia Vista) Roma, 02 maggio 2024 "Ci vorranno anni perché la 'Capitale dell'Arte Contemporanea' si consolidi, ma io sono convinto che in questo appuntamento avrà un suo successo e un suo risultato. Nel creare questo appuntamento io ho coniato uno slogan. Da giornalista, ho dato un titolo: dobbiamo creare il passato del futuro. Noi, come Ministero, portiamo avanti la grandezza del nostro passato, però dobbiamo anche portare avanti l'obiettivo di guardare avanti, cioè di dare un momento di espressività ai giovani di oggi, per potersi misurare con le loro idee e con nuove forme di arte, nuove forme di espressività. Così tra cento anni potremo sapere come era l'arte nel 2025" lo ha detto il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, intervenendo alla conferenza di presentazione dell'iniziativa "Capitale dell'Arte Contemporanea", presso il ministero della Cultura a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev