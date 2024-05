Von Der Leyen: “Dall'Ue sostegno per 1 miliardo di euro al Libano"

(Agenzia Vista) Beirut, 2 maggio 2024 “Oggi abbiamo discusso di come possiamo rafforzare le nostre relazioni politiche ed economiche e sostenere la sicurezza e la stabilità del Libano: per sottolineare il nostro sostegno, posso annunciare un pacchetto finanziario di 1 miliardo di euro per il Libano, che sarà disponibile da quest'anno fino al 2027”, ha annunciato la presidente della Commissione Europea Von Der Leyen in conferenza stampa congiunta con il presidente di Cipro Christodoulides e il primo ministro libanese Mikati, a Beirut. / EC Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev