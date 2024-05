Zaia: "25 aprile non è Amarcord, ma basta con i motivi di scontro e polemica"

(Agenzia Vista) Venezia, 2 maggio 2024 “Non penso che il 25 aprile sia un Amarcord e che sia attualissimo, ma che non diventi ogni anno motivo di scontro. Mi metto nei panni dei ragazzi che vedono questo dibattito tutti gli anni: parliamo del 25 aprile per parlare di libertà, di democrazia, di valori, tutto ciò che possiamo trasmettere ai giovani. Parliamo di Resistenza, dei valori della Resistenza. L’appello è che diventi la festa di tutti”, ha ammesso il governatore del Veneto Zaia a Palazzo Balbi a Venezia, in conferenza stampa. / Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev