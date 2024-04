Meloni: "Draghi ai vertici dell'Ue? Contenta che si parli di un italiano, ma troppa filosofia"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 18 aprile 2024 “Draghi ai vertici dell’Unione Europea? Sono contenta che si parli di un italiano per un ruolo del genere, ma questo dibattito è filosofia, buona per i titoli dei giornali e per fare campagna elettorale. Non è così che funziona: questa tendenza di decidere cosa fa qualcuno prima che i cittadini votano è una tendenza in cui non mi ritroverete mai”, ha affermato la premier Meloni sull’ipotesi di Draghi ai vertici dell’Unione Europea, a margine del Consiglio Europeo a Bruxelles. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev