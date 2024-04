Bombardieri mostra 1 chilo di carne e formaggio e 1 litro d’olio: “Ecco quanto promesso dal Governo”

(Agenzia Vista) Roma, 30 aprile 2024 "Un chilo di girello di carne, un litro d’olio e un chilo di parmigiano. Esattamente la cifra che il governo promette per gennaio dell’anno prossimo. Come si capisce, le anticipazioni non ci sono. Non si è parlato di detassazione, sicurezza sul lavoro, al rinnovo di contratto a 5 milioni di lavoratori. Servono politiche industriali e politiche strutturali" lo ha detto il segretario della Uil, mostra un chilo di carne, un chilo di formaggio e un chilo d'olio davanti a Palazzo Chigi, dopo aver incontrato il Governo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev