Decreto coesione, Prudenzano (Confintesa): "Ok i bonus, purché non si compromettano conti pubblici"

(Agenzia Vista) Roma, 29 aprile 2024 "Questo incontro è durato moltissimo e, in realtà, noi siamo d'accordo nel metodo e nel merito di quello che è stato detto sui nuovi decreti. Non abbiamo assolutamente voglia di fare strumentalizzazioni politiche come alcuni sindacati hanno fatto, perché una cosa è criticare le scelte del Governo e una cosa è essere contro sempre e comunque. Noi abbiamo criticato più volte, lo facciamo ancora, l'utilizzo dei bonus, ma ci rendiamo conto che con il nuovo Patto di Stabilità, che ha ristretto molto i margini di manovra insieme al fatto che le risorse sono sempre poche, usare il bonus è una specie di tutela da parte del Governo, purché non si compromettano le spese per un periodo molto lungo. Però rendiamoci conto che questi bonus sono stati rinnovati tutti. Questo Governo è uno dei pochi che fa riunioni continue e periodiche su questi temi" lo ha detto il segretario di Confintesa Francesco Prudenzano, dopo l'incontro con il Governo a Palazzo Chigi. Durata: 01_00 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev 29-04-24 Prudenzano Confintesa Comprendiamo luso dei bonus alla luce del nuovo patto di stabilita 01_00