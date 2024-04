Premierato e Autonomia, Boccia (Pd): Se non riusciremo a fermarli in Parlamento faremo i referendum

(Agenzia Vista) Roma, 30 aprile 2024 "E' uno scambio vergogno quello tra Lega e Fratelli d'Italia, tra autonomia e premierato. Da un lato lo Spacca Italia di Calderoli che riduce i servizi sul trasporto pubblico locale, scuole, sanità, non solo per il Sud, ma per tutte le aree interne e le aree di montagna. Faremo di tutto per fermarlo. Se non dovessimo riuscirci, perché vincono con le loro prove muscolari, con i numeri, anziché con la politica, ci sarà l'unica strada che è quella del referendum. E qui al Senato proveranno a forzare le regole. Vogliono concentrare tutti i poteri nelle mani di una sola persona, di Giorgia Meloni. Non glielo consentiremo. Vogliono riscrivere alla Costituzione antifascista proprio quelli che non hanno partecipato alla sua scrittura, che l'italianiamo. Se non dovessimo riuscire a fermarli, ci penserà il popolo italiano" lo ha detto il senatore Francesco Boccia, capogruppo al Senato del Pd. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev