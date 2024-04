Mattarella: Il lavoro è libertà

(Agenzia Vista) Calabria, 30 aprile 2024 "Il lavoro è libertà. Anzitutto libertà dal bisogno; e strumento per esprimere sé stessi, per realizzarsi nella vita. I progressi straordinari della scienza e della tecnica per migliorare la qualità e la sostenibilità dei prodotti e dei servizi, devono essere sempre indirizzati alla tutela della dignità e dell’integrità delle persone, dei loro diritti. A partire dal diritto al lavoro", le parole del Presidente Mattarella in vista del Primo Maggio. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev