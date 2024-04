Commissione Ue: Ariston? Russia disprezza il diritto internazionale

(Agenzia Vista) Bruxelles, 30 aprile 2024 "Posso solo dire che queste azioni, ovviamente, queste misure da parte delle autorità russe e del regime russo contro le attività economiche legittime sono l'ennesima prova del disprezzo della Russia per il diritto internazionale. Ed è anche un segnale enorme per chiunque, per gli operatori economici, per chiunque sia attivo nel campo economico, del tipo di credibilità ha la Russia quando si tratta di ambiente economico", le parole del portavoce della Commissione Ue in conferenza stampa. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev