Mattarella: 1000 morti sul lavoro in un anno sono tragedia inimmaginabile

(Agenzia Vista) Calabria, 30 aprile 2024 "Non possiamo accettare lo stillicidio continuo delle morti, provocate da incurie, da imprudenze, da rischi che non si dovevano correre. Mille morti sul lavoro in un anno rappresentano una tragedia inimmaginabile. Ciascuna di esse – anche una sola - è inaccettabile", le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev