Meloni al Forum "Risorsa Mare" di Trieste: "Smarrita la nostra identità, invertiamo la rotta"

(Agenzia Vista) Roma, 14 settembre 2023 "Questo governo ha deciso di lavorare perchè venisse finalmente riscoperta e valorizzata la dimensione marittima e la millenaria vocazione agli scambi commerciali della nostra Nazione, mettendo fine al paradosso assurdo a cui abbiamo assistito negli ultimi anni, il paradosso di un'Italia che ha smarrito la propria identità. Noi siamo una Nazione di mare, una Penisola al centro del Mediterraneo, un ponte naturale tra Europa e Africa, un crocevia tra quello che avviene tra due grandi spazi marittimi del globo: l'Atlantico e l'Indo-Pacifico. Siamo una piattaforma immersa in un 'mare di mezzò - tra Gibilterra e Suez - eppure abbiamo agito come se non fossimo eredi delle Repubbliche marinare, come se non fossimo incorniciati da oltre ottomila chilometri di coste". Lo dice, nel suo videomessaggio per il Forum 'Risorsa Marè in corso a Trieste, il presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni. Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev