Medici ex specializzandi, Tortorella (Consulcesi): Da Corte Ue storica sentenza, in arrivo rimborsi

(Agenzia Vista) Roma, 08 marzo 2022 “Dalla Corte in Lussemburgo è arrivata una sentenza storica – spiega Massimo Tortorella, presidente di Consulcesi – a conferma delle tesi che sosteniamo da sempre e ora tutti i Tribunali italiani dovranno adeguarsi”. Nello specifico la Corte Europea ha confermato il diritto al risarcimento anche per i medici iscritti prima del 1982, la rivalutazione monetaria degli interessi e che per i contenziosi in oggetto non scatta la prescrizione. “Questa sentenza – conclude Tortorella – deve spingere i medici italiani a portare avanti sempre con maggiore forza e coraggio le cause e noi saremo al loro fianco. Per questo li invito a contattarci attraverso il numero verde 800.122.777 o attraverso il sito www.consulcesi.it" Consulcesi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev