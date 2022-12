Manovra, Landini: “Nel mese di dicembre faremo tante manifestazioni territoriali”

(Agenzia Vista) Roma 1 dicembre 2022 “Non si può lasciare un vuoto, lo dico sia dal punto di vista sindacale che culturale. Soggetti come noi devono mettere assieme una responsabilità non limitandoci a dire che abbiamo fatto una bella manifestazione il 5 novembre. Noi vogliamo mettere in campo nel mese di dicembre non una manifestazione nazionale ma tante manifestazioni territoriali”. Lo ha dichiarato il Segretario Generale della CGIL Maurizio Landini nel corso del Congresso dell’Arci che si è svolto a Roma. / Facebook Arci Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev