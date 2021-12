Manovra, Crippa: "Tante misure volute da M5s, dal reddito al Superbonus"

(Agenzia Vista) Roma, 30 dicembre 2021 In questa manovra si trovano tante misure da noi volute, proposte e difese a cominciare dal Reddito di cittadinanza che parte del centrodestra ha attaccato pesantemente. Uno strumento di sostegno vitale e che ha permesso di prevenire alcuni degli effetti più devastanti della pandemia. Il miliardo in più previsto non servirà a aumentare gli assegni, ma a estendere la platea, perché nel frattempo, purtroppo, è cresciuto il numero dei poveri". Così Davide Crippa, capogruppo M5S alla Camera, nel corso della dichiarazione di voto sulla legge di bilancio. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev