Fiorello: Viva Rai 2 non si farà più in via Asiago, cerchiamo nuova location

(Agenzia Vista) Roma, 10 luglio 2023 "Per Viva Rai 2 siamo alla ricerca di una nuova location, non si farà più in via Asiago", le parole di Fiorello in un video postato sui social. / Ig Fiorello Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev