Calderone: "Abbiamo favorito le politiche attive del lavoro"

(Agenzia Vista) Roma, 18 maggio 2024 "Sono solita parlare di numeri e risultati, cercando di portare a casa degli obiettivi. In questi 18 mesi ho cercato di fare questo. In primo luogo, con la riforma del primo maggio del 2023, in cui abbiamo rimesso in alzo l'inclusione sociale e lavorativa, abbiamo rivisto gli strumenti, abbiamo puntato sulle politiche attive per accompagnare al lavoro chi è in condizione di occupabilità. Abbiamo creato gli strumenti attraverso la piattaforma. Adesso, nell'ultimo decreto coesione, abbiamo introdotto un'altra modifica per consentire anche alle aziende, ma agli stessi lavoratori e lavoratrici in cerca di lavoro, di poter colloquiare con il sistema e quindi con la piattaforma" lo ha detto la ministra del Lavoro Calderone, intervenendo al Festival del Lavoro. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev