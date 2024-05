Tajani: "Su Superbonus e tassa sugli zuccheri abbiamo ottenuto quel che chiedevamo"

(Agenzia Vista) Roma, 17 maggio 2024 "Non c'era nessun problema nel Governo né nessun problema personale con Giorgetti. Noi abbiamo posto un tema politico su un emendamento. La tassa sullo zucchero per noi è una tassa sbagliata perché colpisce le famiglie, soprattutto quelle più deboli, colpisce le aziende, mette a rischio migliaia e migliaia di posti di lavoro. Quindi ci siamo battuti perché non ci fosse la tassa sullo zucchero, così come era stato deciso dal Parlamento il 29 dicembre dello scorso anno, con un ordine del giorno approvato con il sostegno del Governo. Quindi Forza Italia è stata coerente e si è battuta perché non ci fosse una nuova tassa su alimenti che usano i bambini, che usano le famiglie, che sono prodotti anche grazie all'agricoltura italiana. Abbiamo ottenuto quello che chiedevamo. Lo stesso con il superbonus. Non ci siamo trovati d'accordo con un emendamento che prevedeva dei provvedimenti retroattivi che avrebbero minato la fiducia tra cittadini e istituzioni" lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine della riunione del B7 a Roma. Durate: 01_54 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev