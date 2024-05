Pompei (Deloitte): "Intelligenza artificiale è sfida che non può essere colta da singole imprese"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 17 maggio 2024 "L'intelligenza artificiale è una sfida che non può essere raccolta soltanto da singole imprese. Non possiamo permetterci di avere investimenti soltanto a livello locale o in Italia, per esempio. Ma abbiamo bisogno di un piano coordinato, di una impostazione coordinata per l'attuazione", le parole di Fabio Pompei di Deloitte al B7. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev