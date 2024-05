Europee, Magi: "Gli Stati Uniti d'Europa sono un sogno di rinnovamento delle istituzioni europee"

(Agenzia Vista) Roma, 17 maggio 2024 "Siamo all'inizio della campagna elettorale. Oggi qui a Roma, insieme a Emma Bolino, Matteo Renzi e al capolista, insieme a Emma Bolino che è una lista a Stati Uniti d'Europa, al centro Caiazza è stato un momento bello e anche emozionante, perché è emerso qual è l'obiettivo politico che ci lega, pur nelle diversità. L'obbiettivo è proporre l'Europa, un'Europa da costruire, l'Europa del futuro, un'Europa che parli con una sola voce in politica estera, nella politica di difesa, sulla politica ambientale, la politica industriale, sullo stato di diritto, sulle libertà dei cittadini. In risposta a quello che ci propongono Salvini e Meloni, servono gli Stati Uniti d'Europa, un sogno e una possibilità concreta di riforma delle istituzioni europee. Su questo ci batteremo, su questo faremo la nostra campagna elettorale. Nessuna parla davvero di Europa in questa campagna elettorale. Si parla di tutto, si parla di scontri tra partiti e all'interno dei partiti, non si parla di Europa. Noi invece lo faremo" lo ha detto Riccardo Magi, segretario di +Europa, a margine dell'incontro con la lista per le Europee Stati Uniti d'Europa all'Auditorium Antonianum a Roma. Durate: 01_14 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev