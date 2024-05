Europee, Bonino: "Ciascun Paese europeo da solo non va da nessuna parte, nemmeno la Germania"

(Agenzia Vista) Roma, 18 maggio 2024 "Mi sono ben chiare le crisi in Ucraina, Russia e quelle in Medio Oriente, tuttavia ritengo che ogni Paese europeo da solo non va da nessuna parte. Neanche la potente Germania andrà da qualsiasi parte. Che poi, quello di distruggere l'Europa, che già non è brillantissima ma riformata, è esattamente quello che si propongono i cinesi, i russi e alcuni altri che non amano molto le cose internazionali di cooperazione. Ora, ditemi un altro modo, datemi un'alternativa. Non è che mi basta che voi diciate pace. Datemi un'alternativa. Non è che noi possiamo distruggere l'Europa" lo ha detto Emma Bonino, intervenendo alla presentazione del programma della lista Stati Uniti d'Europa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev