'Vita tutt’altro che semplice' su Camera con Vista su La7 di Alexander jakhnagiev

(Agenzia Vista) Roma, 18 maggio 2024 L'anticipazione della nuova puntata di Camera con Vista, il programma di Alexander jakhnagiev prodotto da Agenzia Vista, in onda su La7 Domenica 19 Maggio 2024 alle 09.40 e in replica Lunedì notte. Dalla corsa della premier alla Festa dei bersaglieri, alla visita alle nazioni Unite e a New York del Capo dello Stato, dall'approvazione all'Onu alla richiesta della Palestina come Stato membro alla guerra a Gaza, dalla visita di Putin in Cina alla guerra in Ucraina, il racconto di Liliana Segre, la Divina Nazione al Foro Italico e l'intervista con il ministro Lollobrigida, "La Capitale dell'Arte Contemporanea" lanciata dal Ministro Sangiuliano e tanto altro ancora nella sintesi della settimana dietro le quinte. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev