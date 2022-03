Dl Ucraina, Fassina (Leu): "Invio armi non avvicina l'obiettivo della pace"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 17 marzo 2022 “Nel momento in cui si rafforza militarmente l'Ucraina, dall'altro lato c'è un aggressore spregiudicato pronto a moltiplicare la forza del suo attacco. Ci sono tanti dubbi, ma la consapevolezza è che etica e politica sono due questioni diverse, la politica deve fare i conti con le conseguenze delle scelte che si fanno. Dov'è l'Unione Europea? Dov'è il coinvolgimento della Cina? Perché tre presidenti hanno incontrato Zelensky in ordine sparso? Nessuno mette in dubbio le posizioni di aggressore e aggredito, ma bisogna tenere conto la realtà”. Così Stefano Fassina nella sua dichiarazione in Aula alla Camera. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev