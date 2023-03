Conte: "Centrodestra vuole ribaltare regole ed esiti voto, conseguenze imponderabili"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 29 marzo 2023 "Il centrodestra vuole sovvertire le regole del voto del 25 settembre, modificando con un emendamento in Giunta delle elezioni della Camera le norme dettate dal ministero dell'Interno e seguite dagli elettori e poi applicate dagli scrutatori in base alle quali è dichiarato nullo il voto plurimo, ovvero chi sulla scheda ha sbarrato più candidati nell'uninominale o più liste anche se tra loro collegate. Il centrodestra, invece, vuole rendere quei voti validi". Così il presidente del M5S Giuseppe Conte oggi in conferenza stampa nella sede di Campo Marzio, per denunciare quanto sta accadendo in Giunta delle Elezioni alla Camera. M5s Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev