Ciriani: “Nostra opposizione coerente e responsabile, avevamo promesso mai con Pd e 5S”

(Agenzia Vista) Roma 26 settembre 2022 “Il consenso che abbiamo registrato eccezionale in queste elezioni non derivi solo dal fatto che abbiamo fatto opposizione, ma che sia stata coerente. Per noi sarebbe stato più semplice entrare nel Governo Conte I o in quello di Draghi, ma avevamo promesso mail con il Pd e mai con i Cinquestelle. La nostra è stata opposizione di coerenza e responsabilità”. Lo ha dichiarato il capogruppo al Senato di Fratelli d’Italia Luca Ciriani durante la conferenza stampa dei capigruppi che si è tenuta all’Hotel Parco dei Principi a Roma per commentare l’esito delle elezioni politiche. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev