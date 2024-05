Mattarella: "La laboriosità della comunità italiana negli Usa è ben riconosciuta"

(Agenzia Vista) Roma, 06 maggio 2024 "Per gli italiani arrivarsi qui a partire dalla fine del XIX secolo non sempre è stato facile. Direi anzi che la laboriosità che gli ha contraddistinti è stata accompagnata da sacrifici notevoli, sacrifici ripagati dai riconoscimenti in ogni ambito della vita di questo grande paese. L'immagine dell'Italia negli Stati Uniti è articolata, ricca di sfaccettature e non potrebbe essere altrimenti" lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, durante l'incontro con la comunità italiana negli Stati Uniti a New York. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev