Acca Larentia, Piantedosi: "Tradito spirito commemorazione, epoca condannata dalla storia"

(Agenzia Vista) Roma, 10 gennaio 2024 "Lo spirito della commemorazione di tragedie così gravi come quella di Acca Larentia, che ha causato il vile assassinio di giovani vite e che rimane tuttora senza giustizia, è tradito dalla riproposizione di gesti e simboli che rappresentano un'epoca condannata dalla storia". Lo ha detto in question time alla Camera il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, rispondendo ad una interrogazione di Elly Schlein su quanto accaduto il 7 gennaio. "Nel corso della mia audizione di ieri nella Commissione Segre, in Senato - ha proseguito il titolare del Viminale - ho registrato, e la sottolineo, una trasversale distanza di tutte le forze politiche da quei comportamenti che le immagini dei media hanno divulgato". Fonte video: Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev