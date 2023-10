Fiorello, conferenza stampa show: dal caso Giambruno a Sanremo e lo sfratto da via Asiago

È stato Fiorello show. Una semplice conferenza stampa per presentare la seconda stagione del programma "Viva Rai 2" si è trasformata in uno show a ruota libera, come nella migliroe tradizione a cui ci ha abituati il mattatore numero uno della televisione (e della radio) italiana Rosario Fiorello. Dal commento sull'ormai noto caso Giambruno fino al trasloco da via Aasiago. Il fuori onda dell'ex compagno della premier Andrea Giambruno non è che un comportamento ingenuo secondo Fiorello. «Striscia la Notizià lo fa da 40 anni! Se io fossi di Mediaset lo saprei che c'è il fuorionda e che appostato c'è Antonio Ricci... anche Giambruno lo sa. È la cifra di "Striscia" e io mi comporterei di conseguenza», ha detto il popolare showman siciliano.

Fiorello riparte lunedì 6 novembre alle ore 7 su Rai 2 non più da via Asiago ma dal Foro italico. «Non ci hanno sfrattato, ce ne siamo andati noi», risponde alla domanda di Alvaro Moretti, vicedirettore del Messaggero. E si toglie un sassolino dalla scarpa quando ricorda di aver ricevuto lamentele sul presunto disordine e immondizia lasciate dalla troupe. «Qualcuno, non so se fu la minisindaca o chi per lei, dicevano che lasciavamo sporco. E' stato un insulto a tutti i lavoratori della Rai che tutti i giorni passavano con gli aspiratori: lasciavamo via Asiago immacolata. E poi vogliamo parlare di pulizia a Roma? Lì mi sono proprio arrabbiato. Stavo per andare col cellulare in giro a far vedere la pulizia di Roma», ha detto.

Ha poi parlato di Sanremo. «Non chiedetemi quando lo condurrò: non è il mio mestiere», ha scandito. Ma Fiorello anche il prossimo Sanremo ci sarà. Molto probabilmente, ha detto, il glass di Viva Rai 2 sbarcherà a Sanremo.

Non solo risate. Rosario Fiorello ha parlato anche della guerra quando gli hanno chiesto se è davvero possibile ridere di tutto. «Siamo tutti devastati. Tutti chiedono per chi parteggio? Ma questa non è Inter - Milan», ha detto serio.

Stefania Piras e Giacomo Gabrielli