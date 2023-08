Festa dell'unità a Veroli, Battisti: «Regione assente per le province»

EMBED





“Questo governo regionale è assente per i territori. Non ha finanziato gli eventi estivi, sulla sanità pubblica la programmazione è discutibile, per il maltempo nel Cassinate poco supporto. Decida che visione dare all'azione amministrativa, a quanto pare poco concentrata su province e comuni”. La critica arriva dal consigliere regionale del Pd Sara Battisti che ha preso parte alla presentazione della Festa dell'Unità che torna a svolgersi a Veroli dopo circa trent'anni. L'evento è in programma nelle sere del 1, 2 e 3 settembre nel piazzale dei Cappuccini con dibattiti e intrattenimento gastronomico e musicale. Tra gli ospiti politici Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria nazionale Pd, dei deputati Claudio Mancini, Matteo Orfini, Marco Sarracino e Nicola Zingaretti già presidente della Regione Lazio. Ci sarà anche il segretario regionale Daniele Leodori.