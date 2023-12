Torino, sequestrata 1,5 tonnellata fuochi artificio illegali: un arresto

La Guardia di Finanza di Torino ha intensificato l’attività di prevenzione alla commercializzazione di fuochi d’artificio illegali, in occasione delle festività di fine anno, individuando, con diversi interventi, circa una tonnellata e mezza di materiale esplosivo detenuto abusivamente. I Finanzieri del Gruppo Orbassano, attraverso il monitoraggio di note piattaforme web, hanno individuato un 27enne di Nichelino che pubblicizzava e proponeva la vendita di fuochi d'artificio illegali di produzione artigianale, altamente pericolosi, pervenuti al giovane da fornitori ubicati fuori dal Piemonte e recapitati attraverso ignari spedizionieri che avevano consegnato l’illecito materiale a un suo conoscente, un sessantenne di Torino. Nel corso della perquisizione di una cantina del 27enne, sono stati rinvenuti i fuochi custoditi illegalmente che contenevano, complessivamente, circa 24 chilogrammi di massa attiva esplosiva. Il giovane è stato tratto in arresto dalle Fiamme Gialle per detenzione illegale di esplosivi, mentre il sessantenne è stato deferito in stato di libertà alla Procura di Torino. (LaPresse)