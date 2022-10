Spaccio di droga in monopattino: 9 arresti a Sondrio

9 arresti della polizia a Sondrio per spaccio di sostanze stupefacenti. In manette sono finite persone di origine nigeriana, liberiana, gambiana e ghanese. Gli indagati raggiungevano il luogo della cessione della droga in monopattino o in bicicletta. La vendita di eroina e cocaina avveniva anche in scuole e oratori, oltre che parchi e parcheggi di supermercati. (LaPresse)