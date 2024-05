Ancona, sequestrata collezione d'arte in avorio di elefante dalla Guardia di Finanza

Durante l'Operazione "Fast & Clean", la Guardia di Finanza di Ancona ha smantellato un'organizzazione criminale cinese responsabile di una frode fiscale di quasi 2 miliardi di euro. Durante le perquisizioni sono stati rinvenuti e sequestrati numerosi beni, inclusa una preziosa collezione d'arte in avorio, stimata in circa 5 milioni di euro. L'operazione ha anche portato alla denuncia del detentore illegale di 80 oggetti in avorio di elefante africano.