Savona, droga in un negozio di ortofrutta: due arresti

La droga era nascosta in un negozio di ortofutta. I Finanzieri delhanno arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti il titolare di un negozio di ortofrutta e la sua convivente,trovati in possesso di circa 3 kg di hashish , oltre ad un quantitativo di cocaina, pari approssimativamente a 6 dosi. Lo stupefacente era occultato all’interno di una cassaforte e avvolta in un sacchetto di caffè, nel vano tentativo di eludere il fiuto dei cani antidroga. Nella successiva perquisizione nell’abitazione dei due trovati ulteriori 4 panetti di hashish, una bilancia di precisione utilizzata per la suddivisione delle singole dosi e circa 7mila euro in contanti. (LaPresse)