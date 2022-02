Rimane bloccata nel traffico e si laurea in macchina, il racconto

Elisa Santacroce si è laureata in macchina mentre era bloccata in coda. Prima un maxi incidente all'altezza della galleria di San Salvatore Monferrato, in direzione della Liguria, che ha coinvolto 40 feriti, con due morti e una decina di feriti e poi i cantieri che rendono l'autostrada una corsia unica fino a Genova. Per Elisa, torinese che studia all'Università di Genova è arrivata la laurea in servizio sociale attraverso una videochiamata con la commissione. / Primocanale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it